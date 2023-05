Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr haben sie es schon einmal getan, nun planen sie eine Neuauflage: Rechtsextremisten wollen am Sonntag zum Bismarckturm bei Bad Dürkheim marschieren. Außerdem kursiert eine Liste weiterer möglicher Ziele in der Pfalz.

Mit einer Strafe in Höhe eines Monatseinkommens will die Staatsanwaltschaft einen Rechtsextremisten aus der Westpfalz für das büßen lassen, was er vor einem Jahr getan haben soll: