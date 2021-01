Etwa 40 Personen der rechten Szene haben sich am Sonntagnachmittag vor dem Bismarckturm im Wald bei Bad Dürkheim versammelt und ein Lagerfeuer angezündet. Nach Polizeiangaben führten sie Banner und Fahnen mit, die auf Personen der rechten Szene hindeuteten. Wanderer hatten gegen 14.45 Uhr die Polizei alarmiert. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz, das mit einem starken Einsatzaufgebot anrückte, löste die Versammlung auf. Die Beamten nahmen von zahlreichen Personen die Personalien auf und stellten verbotene Gegenstände sicher. Nähere Angaben machte die Polizei am Sonntagabend nicht. Die zuständige Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim prüft etwaige Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Ausflügler, die den Vorfall beobachtet haben und dazu nähere Angaben machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim entweder telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail unter der pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.