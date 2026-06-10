Kaum etwas steht so sehr für die Pfalz wie das Dubbeglas. Jetzt widmet Musiker und „Woifeschkänisch“ Monji El Beji dem Kult-Trinkgefäß einen eigenen Mundart-Song.

Am 13. Juni erscheint mit „Dubbeglas“ die erste digitale Single der Comedy-Show „Zu bleed zum Erwe“. Mit dem Programm feierte Monji El Beji, Frontmann der Bands „Fine R.I.P.“ und „Woifeschdkänisch“ sein Debüt als Comedian und füllte nach Angaben des Managements zehnmal das Boulevardtheater in Deidesheim.

Der neue Titel ist ein schneller Rocksong und gleichzeitig eine augenzwinkernde Liebeserklärung an das wohl bekannteste Trinkgefäß der Pfalz. Darin besingt der Pfälzer Musiker und Entertainer seine große Leidenschaft für das Dubbeglas – sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau. Deren Ärger richtet sich laut Beschreibung allerdings weniger gegen die „Konkurrenz“ als vielmehr gegen die Tatsache, dass das gemeinsame Zuhause mittlerweile von Dubbegläsern überquillt.

Musikvideo und Gesangbuch geplant

„Dubbeglas“ ist der erste von insgesamt 15 Originalsongs aus „Zu bleed zum Erwe“, die nach und nach auf den gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden sollen. Entstanden sind die Stücke gemeinsam mit den Musikern und Autoren Christoph Erbach und Ulrich Zehfuß.

Begleitend zu den digitalen Veröffentlichungen ist außerdem ein sogenanntes „Xangbuch“ geplant. Dieses soll neben Noten und Liedtexten auch eine CD, einen Download-Code sowie Karikaturen enthalten, die El Beji selbst gezeichnet hat.

Zum Start der Single wird auch ein Musikvideo veröffentlicht. Produziert wurde es von El Bejis gutem Freund und Kollegen Christoph Erbach, der den Künstler bereits seit vielen Jahren bei verschiedenen Projekten begleitet.

Monji El Beji zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der Pfälzer Kulturszene. Neben seiner Arbeit als Musiker ist er unter anderem als Schauspieler und Botschafter der Pfälzer Grumbeere bekannt. Mit „Dubbeglas“ setzt er nun seine musikalische Hommage an die Pfälzer Lebensart fort – und will außerdem den passenden Soundtrack für die nächste Schorle liefern.