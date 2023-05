Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab 2. November gelten in der gesamten Pfalz neue Regeln für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst: Wer nachts oder am Wochenende akute gesundheitliche Beschwerden hat, soll sich zuerst telefonisch an den Patientenservice 116117 wenden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit. Nur bei Notfällen, bei denen Lebensgefahr bestehen könnte, ist direkt die 112 zu wählen.

Ab dem 2. November ändert sich nach KV-Angaben vor allem zweierlei: