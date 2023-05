Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An die beiden im Kreis Kusel erschossenen Einsatzkräfte soll künftig in der zentralen Polizei-Gedenkstätte des Landes erinnert werden. Dort sind bereits die Namen von 14 weiteren Beamten aufgeführt, die seit 1945 durch gezielte Angriffe ums Leben kamen.

Es scheint nur um einen harmlosen Verkehrsregelverstoß in der Kaiserslauterer Innenstadt zu gehen, als Herbert Schoner an einem Mittwochmorgen im Dezember 1971 einschreiten will: Der 32-jährige