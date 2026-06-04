Der Lidl in Edenkoben erleichtert Eltern von Kindern mit Behinderung das Einkaufen mit einem speziellen Einkaufswagen. Den Anstoß dafür gab eine Kundin.

Cindy Kietz aus Edesheim ist begeistert über die Neuanschaffung beim Lidl in Edenkoben: „Mein Sohn liebt das Einkaufen. Und jetzt kann ich ihn auch ohne Probleme mitnehmen.“ Der Vierjährige sei nämlich lebhaft, durch seine Mehrfachbehinderung sei das Einkaufen mit ihm oft mit Hürden verbunden. So würde er gerne Sachen aus den Regalen ausräumen oder wie wild durch den Supermarkt rennen.

Da sie den Jungen gerne teilhaben lassen möchte und oft niemanden hat, der sonst auf ihn aufpassen könnte, wandte sie sich an Lidl mit der Bitte, einen speziellen Einkaufswagen anzuschaffen, der genau für Familien wie sie gedacht ist. Durch diesen Einkaufswagen können auch Kinder bis 35 Kilogramm angeschnallt und mitgeschoben werden. Und die gewünschte Reaktion folgte. „Zusammen mit der Abteilung haben wir uns für die Anschaffung entschieden“, erklärt Veronika Roller, Verantwortliche für die Mitarbeiterbindung und Inklusion in der Lidl-Regionalgesellschaft. Innerhalb von vier Wochen war der Wagen da.

Wie viel der Einkaufswagen kostet

Im Moment steht der Wagen noch in einem kleinen Lager in der Nähe der Kasse. Kunden, die den Wagen nutzen möchten, müssen erst noch bei einem Mitarbeiter nach dem Wagen fragen. Es sei aber angedacht, eine andere, praktikable Lösung zu finden, erklärt Roller. Der Wagen müsse allerdings wegen seines Lederbezugs besonders geschützt werden.

Zu der Höhe der Aufwendungen macht Lidl keine Angaben. Nach Rücksprache mit dem Hersteller des Einkaufswagens belaufen sich die Kosten auf 400 bis 500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.