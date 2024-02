Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dürfen Fasnachter auch heute noch alles sagen? Oliver Betzer alias „De Härtschd vom Dahner Tal“ hat in über 30 Jahren als Büttenredner einiges an Veränderung in der Fasnacht miterlebt. Mit Elena Bruckner hat er unter anderem darüber gesprochen, ob klassische Prunksitzungen noch eine Zukunft haben.

Herr Betzer, wovon handelt ihre Büttenrede in diesem Jahr?

Sie handelt von der „Frau Härtschd“, die in die Wechseljahre gekommen ist und über