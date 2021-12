Zugegeben: Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat das Coronavirus die Nachrichtenlage dominiert. Und doch gab es da auch die anderen Themen, die ganz ohne Corona. Wir schauen zurück auf die Top 30 der coronafreien Artikel, die unsere Leserinnen und Leser – online – 2021 am meisten bewegt haben.

Platz 20: Stechmücken im Oktober

Stechmücken hatten im Oktober in Speyer wieder Hochkonjunktur. Warum die bluthungrigen Insekten jedoch diese Mal unter freiem Himmel, sondern in den Häusern sirrten weiß die Kabs (kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage). Zum Artikel

Platz 19: Erfindungsreicher Forsthaus-Besitzer

Über zwei Jahre Bauzeit und 1,4 Millionen Euro hatte Mike Neubrech in den Umbau des Forsthauses Annweiler gesteckt. Wie der Besitzer ums wirtschaftliche Überleben kämpft hat viele Leser gepackt. Zum Artikel

Platz 18: Unehrlicher Finder

Wie eine Geldmappe in Kaiserslautern für einen unehrlichen Finder im September zum Verhängnis wurde. Zum Artikel

Platz 17: Wie geht es mit dem Fritz-Walter-Stadion weiter?

Nach einer Niederlagenserie des 1. FC Kaiserslautern stand im April die Frage nach der Zukunft des Fritz-Walter Stadions im Mittelpunkt. Zum Artikel

Platz 16: Sippel hilft nach tödlichem Unfall bei Weisenheim

Nach einem tödlichen Unfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim haben zahlreiche Menschen für das Mädchen gespendet, das dabei Mutter und Bruder verlor. Auch Bundesligaprofi Tobias Sippel hat sich für das, zum Unfallzeitpunkt wenige Monate alte, Mädchen engagiert. Zum Artikel

Platz 15: Jungunternehmer backen „Laugenpizza“

In die ehemalige Produktionshalle von Brezel Schiestel in Herxheim ist neues Leben gekehrt: Drei Jungunternehmer aus Bayern backen wieder Laugenteig, die „Brizza“. Zum Artikel

Platz 14: Überflutung im Kreis Kaiserslautern

Mitte Juli erwischte es auch die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg: Starkregen verwandelte die Straßen in Bachläufe. Zum Artikel

Platz 13: 140 Meter lange Warteschlange vor Manga-Store

Zur Eröffnung eines Manga-Geschäfts in der Kaiserslauterer Innenstadt waren gut rund 300 Fans angereist. Zum Artikel

Platz 12: Edeka darf Real-Märkte übernehmen

Mitte März fiel die Entscheidung vom Bundeskartellamt, dass der größte deutsche Lebensmittelhändler Edeka bis zu 51 Real-Filialen übernehmen darf. Zum Artikel

Platz 11: 62,8 Liter Regen in einer Stunde

Ein Unwetter in Juni in Bad Dürkheim hat ein Meteorologe für uns bewertet. Die Messstation der Klima Palatina am Pfalzmuseum hatte laut des Experten einen Niederschlag von 62,8 Liter pro Quadratmetern in der Stunde ergeben. Zum Artikel

