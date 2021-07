Nach einem Starkregen war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Freitag mehrere Stunden lang im Einsatz. In Schallodenbach waren gleich fünf Nachbarhäuser in der Felsstraße betroffen. Mit Tauchpumpen beseitigten die Helfer das Wasser aus den Gebäuden.

Auch in Sulzbachtal war ein Keller eines Hauses vollgelaufen. Rund 20 Zentimeter hoch stand dort das Wasser. Außerdem hatten sich die Schul- und in Folge auch die Ortsstraße der Gemeinde in einen Bachlauf verwandelt.

Mit Schlamm und Geröll hatten die Einsatzkräfte am Bahnübergang von Olsbrücken nach Frankelbach zu kämpfen. Der Bahnverkehr im Lautertal wurde zeitweise eingestellt. Andernorts waren Straßen von Schlamm überflutet, darunter die Kreisstraße 31 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen-Holbornerhof sowie die Landesstraße 382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen. Auch in der die Ortsmitte von Niederkirchen hieß es zeitweise „Land unter“.

Der Ortseingang von Olsbrücken aus Richtung Hirschhorn glich einige Stunden ebenfalls einer Seenlandschaft. Dort ereignete sich während des Einsatzes der Feuerwehr ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen und einer leichtverletzten Fahrerin. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst, die Polizei, die Straßenmeisterei und der Abschleppdienst.