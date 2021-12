Zugegeben: Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat das Coronavirus die Nachrichtenlage dominiert. Und doch gab es da auch die anderen Themen, die ganz ohne Corona. Wir schauen zurück auf die Top 30 der coronafreien Artikel, die unsere Leserinnen und Leser – online – 2021 am meisten bewegt haben.

Das Ende für die Konsumforschung in Haßloch

Platz 30. Am 31. Dezember ist Schluss mit der Konsumforschung in Haßloch. Das Ende des Testmarkts in der durchschnittlichsten Gemeinde Deutschlands kam für alle überraschend. Zum Artikel

64,5 Tonnen Kerosin über der Pfalz abgelassen

Platz 29. Ende März hatte eine Militärmaschine über der Pfalz und den angrenzenden Regionen 64,5 Tonnen Treibstoff abgelassen. Als Grund wurden „technische Probleme“ angegeben. Zum Artikel

Inexio kündigt Baufirma

Platz 28. Kanalschäden, offene Baugruben und Co.: Massive Probleme beim Glasfaserausbau des Unternehmens Inexio hatten besonders im Raum Annweiler im November für heftige Kritik gesorgt. Mit Konsequenzen. Zum Artikel

Panne bei Hochwasser-Einsatz

Platz 27. Im Juli sorgte ein Missverständnis dafür, dass eine Hilfsmannschaft aus dem Kreis Kaiserslautern wieder aus einem von dem Hochwasser betroffenen Gebiet zurückgeschickt wurde. Zum Artikel

Bluttat von Weilerbach

Platz 26. Im März herrschte im Kreis Kaiserslautern Angst und Schrecken, als in einem Gehöft bei Weilerbach zwei Leichen entdeckt wurden und ein Mann auf der Flucht war. Im Oktober stand ein Weilerbacher vor Gericht, ein Urteil wurde gesprochen. Die Bluttat beschäftigt trotzdem weiterhin die Juristen: Die Verteidigung des Weilerbachers und die Nebenklage haben im Oktober gegen den Richterspruch der Großen Strafkammer Revision eingelegt. Zum Artikel

Aus für den Testmarkt in Haßloch. Foto: dpa Aus dem US-Militärtransporter soll Kerosin abgelassen worden sein. Foto: VIEW Die Firma Mucaj ist raus aus dem Glasfaserausbau von Inexio im Kreis SÜW. Jetzt soll sich eine andere Firma um die vielen seit Monaten offenen Baugruben kümmern, wie hier in der Annweilerer Hauptstraße. Foto: van 90 Einsatzkräfte aus dem Kreis Kaiserslautern waren ins Katastrophengebiet geeilt. In der Nacht kamen sie schon wieder zurück. Foto: Kreis Mit Helikopter, Hundestaffel und Hunderten Polizisten wurde Anfang März nach dem Mörder von Weilerbach gefahndet. Foto: VIEW Ein Pfälzer zieht gegen Remondis vor Gericht: Ein Bild vom Radweg, auf dem der Mann stürzte. Foto: Keim/frei Rund 650 Beamte waren an der Großrazzia von 60 Geschäfts- und Privaträumen beteiligt. Foto: Bolte Sänger Gil Ofarim im Januar 2020 in München. Foto: Tobias Hase/DPA Ein Autokorso zog einen Polizeieinsatz nach sich. Foto: Patrick Pleul/DPA Das St. Wendeler Unternehmen wird den Landauer Real-Markt doch nicht übernehmen. Foto: Imago Stock & People Foto 1 von 10

Radfahrer zieht gegen Remondis vor Gericht

Platz 25. Ein begeisterter Radfahrer aus Wattenheim zog im Januar gegen den Abfallwirtschaftsbetrieb Remondis vor Gericht. Neun Rippen waren insgesamt 13 Mal gebrochen, als er Mülltonnen, die auf dem Radweg standen, auswich und stürzte. Zum Artikel

Großrazzia in der Vorderpfalz

Platz 24. Eine Großrazzia im Raum Ludwigshafen und Frankenthal stieß bei den Lesern im April ebenfalls auf großes Interesse. An der Aktion waren 650 Einsatzkräfte beteiligt. Zum Artikel

Antisemitismus-Vorwürfe: Der Fall Gil Ofarim

Platz 23. Der Sänger Gil Ofarim hatte im Oktober erklärt, wegen seiner Kette mit Davidstern in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Videoaufnahmen sollten bei der Aufklärung helfen. Zum Artikel

Autokorso blockiert A650

Platz 22. Ein sehr ausgedehnter Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hatte Anfang Oktober die Autobahn 650 kurzzeitig lahmgelegt. Es folgten einige Strafverfahren. Zum Artikel

Wer wird Real-Nachfolger?

Platz 21. „Wird Real zu Globus?“, so die Schlagzeile, die Anfang Februar die Runde machte. Es ging darum, wer den Real-Markt in Landau weiterführt. Doch am Ende machte ein anderes Unternehmen das Rennen. Zum Artikel