Nur kurz hatte ein unehrlicher Finder Freude an einem unerwarteten Bargeldfund – dann war er das Geld auch schon wieder los. Und dafür um eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung reicher.

Wie die Polizei mitteilte, meldete ein 54-jähriger Mann am Montagvormittag, dass er vor wenigen Minuten in der Fackelstraße eine Mappe mit Bargeld verloren hat. Demnach hatte er an einer Bankfiliale am Automaten Bargeld eingezahlt. Das Gerät akzeptierte jedoch nur einen bestimmten Betrag. Der 54-Jährige packte deshalb die restlichen Scheine zurück in seine Geldmappe und wollte es in einer anderen Bankfiliale versuchen.

Dort angekommen, bemerkte der Mann, dass er unterwegs die Geldmappe verloren hatte. Er lief zurück, konnte die Mappe aber nirgends finden. Auch eine Nachfrage bei der Bank, bei der er zuerst war, brachte keinen Erfolg. Deshalb verständigte der 54-Jährige die Polizei.

Bei den Ermittlungen halfen die Aufnahmen der automatischen Videoüberwachung der Bank weiter. Darauf war zu erkennen, wie der 54-Jährige die Geldmappe verlor, und wie ein Mann, der sich gerade in der Nähe aufhielt, die Mappe an sich nahm und hineinschaute. Er rief dem 54-Jährigen allerdings nicht hinterher, sondern behielt das Mäppchen.

Die Streife traf vor Ort noch auf den 62-Jährigen, der das Geldmäppchen genommen hatte. Nachdem er mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, rückte er die Mappe samt Geld heraus. Der 62-Jährige behauptete, er hätte die Mappe noch bei der Bank abgeben wollen.