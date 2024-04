Der neue deutsche Mannschaftsmeister im Gewichtheber heißt AV 03 Speyer. Es ist der achte Titel in der Vereinsgeschichte. Gerechnet hatten die Athleten um Kapitän Jürgen Spieß nicht mit dem Meistertitel. Als Favorit ging der amtierende Meister SV Germania Obrigheim in den Finalkampf vor mehr als 1000 Zuschauern in der Halle des Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg. Doch am Ende jubelte der Außenseiter über 926,3 Kilopunkte vor Obrigheim (894,6) und dem AC 1892 Mutterstadt mit neuer Saisonbestleistung (832,4).

Die Speyerer gewannen auch, weil sie die die mit Abstand wenigstens Fehlversuche der drei Staffeln zu verzeichnen hatten – nur fünf gegenüber zehn von Obrigheim. Außerdem profitierte der AV 03 vom verletzungsbedingten Ausfall des Obrigheimer Nationalhebers Matthäus Hofmann. Das konnte die Staffel von Nico Müller nicht kompensieren. „Unsere Mannschaft war auf die Minute topfit und hat alles in die Waagschale geworfen. Klar profitierten wir auch von Obrigheimer Ausfall. So kann man auch mit etwas Glück deutscher Meister werden. Ich bin richtig stolz auf das Team“, sagte Jürgen Spieß. Der 40-jährige Routinier stand bei allen Meisterschaften auf dem Siegerpodest.

200 Kilogramm locker gemeistert

Nach dem Reißen durften sich die Athleten des AV 03 Speyer schon Hoffnung auf den Titel machen. Da führten die Domstädter mit 380 Kilopunkten vor den Favoriten aus Obrigheim (362,8) und dem AC Mutterstadt (326,7). An der Reihenfolge sollte sich nichts mehr ändern.

Der Nachbar aus Mutterstadt zeigte mit neuer Saisonbestleistung einen ordentlichen Wettkampf. Mehr war nicht zu erwarten. Immerhin stellte der ACM mit Max Lang den drittbesten Heber des Abends (178 Kilopunkte). Besser waren nur der Obrigheimer Lette Ritvars Suhares (182) und Speyers Eila Solfried (186). Für die höchste Last des Abends sorgte der Mutterstadter Bulgare Hristo Hristov, der 200 Kilogramm locker meisterte.

Verabschiedet aus der Nationalmannschaft wurde die Pfälzer Heberlegende Nina Schroth. „Speyer hat sich verdient den Titel geholt. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gut verkauft“, sagte sie.