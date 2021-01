Nach dem tödlichen Verkehrsunfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim im September haben viele Menschen für das wenige Monate alte Mädchen gespendet, das bei dem Zusammenstoß seine Mutter und seinen Bruder verloren hat. Auch ein prominenter Dürkheimer möchte helfen.

Am Abend des 19. Septembers war ein 28-Jähriger mit seinem Jaguar auf der K1 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi kollidiert. Dessen 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin kamen dabei ums Leben. Die Ermittlungen der Unfallursache dauern an. Um Geld für das damals wenige Wochen alte Mädchen zu sammeln, war auf Initiative des Leiters des Dürkheimer Beratungszentrums der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ernst, ein Spendenkonto eingerichtet worden. „Die Resonanz war sehr groß“, berichtet Ernst.

„Das geht einem schon nahe“

Das Schicksal der Familie hat viele Menschen über die Pfalz hinaus bewegt. So auch Tobias Sippel, Bundesligaprofi bei Borussia Mönchengladbach und langjähriger Torwart des 1. FC Kaiserslautern. Der 32-Jährige stammt aus Bad Dürkheim und besitzt eine Wohnung in Seebach. Ernst, der ihn privat und geschäftlich kennt, hat dem Fußballer die Berichterstattung aus der RHEINPFALZ per Whatsapp geschickt. „So eine Tragödie geht einem schon nahe“, sagt Sippel, der selbst einen zweijährigen Sohn hat. Er kenne die Strecke, auf der es zu dem Unfall kam, noch aus seiner Zeit beim FCK. „Die bin ich fast jeden Tag zum Training gefahren“, berichtet er.

Als Ernst dann auf ihn zukam, sei klar gewesen, dass er helfen wolle. Über seinen Klub hat Sippel ein Trikot mit seinem Namen auf dem Rücken und allen Unterschriften des Kaders des Champions-League-Teilnehmers organisiert, das über die Online-Auktionsplattform Ebay versteigert wird. „Der Verein hilft bei solchen Sachen ohne Ende“, erzählt der Dürkheimer. Auch in Gesprächen mit Mitspielern wie Kapitän Lars Stindl, der in Speyer geboren ist, sei der Unfall Thema gewesen. „Lars ist selbst zweifacher Vater“, sagt Sippel. Sippel kann sich auch vorstellen, bei weiteren Aktionen zugunsten der Familie mitzumachen. „Aber das wird alles wohl nicht reichen. Denn Geld allein wird das Mädchen nicht glücklich machen“, befürchtet der Bundesligaprofi.

Ruchheimer Verein stiftet Dortmund-Trikot

Das Gladbach-Trikot ist nicht das einzige, das zugunsten der Familie versteigert wird. Der Ruchheimer Verein „Beats meets Charity“ hat ein signiertes Trikot des Vizemeisters Borussia Dortmund gestiftet. Seit vier Jahren setzt sich „Beats meets Charity“ für wohltätige Zwecke ein und hat bereits 25.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Höhepunkt des Jahres für den Verein mit 40 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern ist eine Gala mit prominenten Musikern, bei der das BVB-Trikot aus der Saison 2019/2020 eigentlich im vergangenen Jahr hätte versteigert werden sollen. Wegen der Pandemie konnte die Gala 2020 jedoch nicht stattfinden.

Aus der RHEINPFALZ habe man von Ernsts Engagement erfahren und sich entschieden, ihm das Trikot für die Versteigerung zur Verfügung zu stellen, berichtet der Zweite Vorsitzende Axel Hass. Er schreibe regelmäßig Bundesligisten an und frage nach Trikots, die auf der Gala versteigert werden können. „Dortmund ist da immer sehr großzügig“, lobt Hass.

Wie Sparkassen-Mitarbeiter Ernst sagte, werden die Trikots ab Donnerstagabend über Ebay versteigert. Die Auktion ist auf zehn Tage angelegt und endet am Sonntag, 24. Januar. „Eingestellt werden sie über die Mutter eines Kollegen, die eine sehr gute Bewertung ihres Ebay-Kontos hat“, sagt Ernst. Dies sei wichtig, um zu unterstreichen, dass es sich um eine seriöse Versteigerung handle. Zu finden sind die Trikots über die Suchfunktion.

Spendenkonto

Das Konto be