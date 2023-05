Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der pfälzische Bezirkstag wird am 18. Dezember seine erste Online-Haushaltsberatung veranstalten. Interessierte Bürger können sich per Livestream zuschalten. Ein Lichtblick: Die Finanzsituation des Bezirksverbandes stellt sich in Corona-Zeiten besser als erwartet dar. Mehr Probleme könnte es aber bei den folgenden Haushalten geben.

Das Virus hat dafür gesorgt, dass Einrichtungen wie das Historische Museum der Pfalz in Speyer oder das Pfalztheater in Kaiserslautern monatelang geschlossen werden mussten. Entsprechend hoch