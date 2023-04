Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausflügler, die zugefrorenen Weihern und Seen nicht widerstehen konnten, hielten am Wochenende in Teilen von Rheinland-Pfalz die Polizei in Atem. Der Grund: Niemand konnte garantieren, dass das Eis dick genug war, damit man sich sicher darauf bewegen konnte.

So wollten am Samstagnachmittag auf dem Hetschmühlweiher bei Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) 30 bis 40 Personen Schlittschuh laufen. Die Leute mussten laut Polizei „zum Teil energisch zum Verlassen