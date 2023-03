Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer hat nicht schon davon geträumt, länger in Italien zu leben? Die Social-Media-Managerin Catjana Bechtle aus Edenkoben hat sich den Traum erfüllt und zwei Monate in der Toskana gearbeitet. In einem Dorf, das einen Mietzuschuss zahlt. Mitgebracht hat die 30-Jährige nicht nur ein Tattoo.

Catjana Bechtle hat ihre Ziele genau vor Augen. Auf einem Visionboard. So nennt sie die Korkwand in ihrer Wohnung, an der Bilder und Texte hängen, die sie inspirieren: thematisch sortiert