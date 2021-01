Das deutsche Topmodel Toni Garrn hat sich bei Instagram im Bernie-Sanders-Look gezeigt. Dort postete sie ein Bild, auf dem sie mit Parka, Strickfäustlingen, Mund-Nasen-Bedeckung und Brille vor einer Statue sitzt. „Bestimmt der einfachste Trend, dem ich je folgen musste“, schrieb die 28-Jährige dazu.

Neben vielen Fans meldete sich auch ihr Ehemann, der britische Schauspieler Alex Pettyfer, unter dem Foto zu Wort. „Ich habe mich schon gewundert, wo meine Jacke und meine Handschuhe sind. Außerdem ist das meine Lieblingsbrille“, kommentierte der 30-Jährige.

US-Senator Bernie Sanders wurde mit seinem Look bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden zum Internet-Hype: Passend zum Wetter erschien Sanders vergangene Woche in Washington in einem olivfarbenem Parker und kuscheligen Strickfäustlingen.