Eine von Autos umbrauste Verkehrsinsel gilt als Park – kann das wirklich sein? Warum Google Maps im Dortmund in die Irre fühte.

Ein kleines Areal inmitten eines Kreisverkehrs in Dortmunds Innenstadt hat im Internet Karriere gemacht: Bei Google wurde es als Brauer-Gedächtnis-Park bezeichnet, andere Online-Kartenanbieter zogen nach. Tatsächlich handelt es sich bloß um eine begrünte Fläche mit einem einsamen Bäumchen und einem roten Nashorn zu Werbezwecken für einen Lokalsender. Niemand wusste, woher der Eintrag kam, auch die Stadt nicht. In der „Süddeutschen Zeitung“ outete sich nun ein junger Kölner. „Das waren wir“, sagte der 25-Jährige. Angehende Brauer aus Nordrhein-Westfalen seien zweimal jährlich in Dortmund zusammengekommen für den Berufsschulunterricht. 2017 habe seine Klasse im nahe gelegenen Kreisverkehr öfter mal ein Bier getrunken. „In der Ausbildung, da macht man halt so verrückte Sachen. Wir haben uns sogar ein altes Sofa auf die Verkehrsinsel geschleppt.“ Aus einer Bierlaune heraus sei man auf die Idee gekommen, bei Google Maps den Namen Brauer-Gedächtnis-Park einzutragen. „Dass das erst jetzt von lokalen Zeitungen bemerkt wurde, das hat uns schon erstaunt.“ Zuerst berichteten die „Ruhr-Nachrichten“. Angesichts des Medienwirbels hat Google Maps die Bezeichnung inzwischen gelöscht.