Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ führt uns das Rätsel diesmal in den Norden.

In Schleswig-Holstein, unweit der dänischen Grenze, scheint die Zeit langsamer zu laufen: Reetdächer, Mühlen und alte Werkstätten erzählen vom Leben vergangener Jahrhunderte. Zwischen Feldern, Wind und alten Höfen wird Geschichte nicht ausgestellt, sondern gelebt – fast wie ein begehbares Dorfmuseum. Wie heißt dieser Ort? Auflösung der vergangenen Woche: Gesucht war das Focke-Museum Bremen, ein kulturhistorisches Museum zur Geschichte der Hansestadt. Richtig lag Klaus Pohl aus Neustadt.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.