Der Polizei in Baden-Württemberg ist ein krimineller Gummistiefel-Fetischist ins Netz gegangen. Durchsuchungen bei dem Mann förderten 35 Paar gebrauchte Gummistiefel zutage, die vermutlich bei Einbrüchen in Baustellencontainer gestohlen wurden, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Freitag berichtete. Einige davon konnten Diebstählen bis zurück ins Jahr 2022 zugeordnet werden. Offenbar stahl der Mann die Stiefel nach Polizeiangaben zur Befriedigung sexueller Vorlieben.

Einbrüche in Baustellencontainer

In der Vergangenheit war es in den Bereichen der Polizeireviere Lahr und Emmendingen demnach zu vermehrten Einbrüchen in Baustellencontainer gekommen, bei denen überwiegend geringwertige Gegenstände, aber auch getragene Bekleidung und gebrauchte Gummistiefel gestohlen wurden.

Auf Fotos im Zusammenhang mit einer Tat im Juli im Ortenaukreis erkannte ein Ermittler schließlich den Verdächtigen wieder. Die Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkte beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, woraufhin das ungewöhnliche Diebesgut gefunden wurde. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der gestohlenen Gummistiefel.