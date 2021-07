In Bangladesch haben sich Tausende Menschen dem landesweiten Corona-Lockdown widersetzt, um die möglicherweise kleinste Kuh der Welt zu bestaunen. Rani ist nach Angaben ihrer Besitzer 51 Zentimetern groß und damit zehn Zentimeter kleiner als die indische Kuh Manikyam, die derzeit im Guinness-Buch der Rekorde den Titel als weltweit kleinstes Rind hält.

Das 23 Monate alte Tier lebt auf einem Bauernhof in Charigram, südwestlich von Dhaka. Rani ist 66 Zentimeter lang und wiegt gerade einmal 26 Kilo. Die anderen Kühe auf der Farm seien doppelt so groß, sagte M.A. Hasan Howlader, der Manager des Hofs. Die Verfasser des Guinness-Buchs wollen Howlader zufolge in den nächsten Monaten über den Rekordhalter entscheiden.

Ergebnis von Inzucht

Die kleine Kuh ist inzwischen zu einem Medienliebling geworden. Zahlreiche Zeitungen und Fernsehsender berichteten über Rani, Tausende Besucher reisten zur Farm. „Allein in den vergangenen drei Tagen sind mehr als 15.000 Menschen gekommen, um Rani zu sehen“, sagte Howlader. „Ehrlich gesagt, sind wir müde.“

Ranis Größe ist nach Angaben des leitenden Tierarztes der Regionalregierung, Sajedul Islam, das Ergebnis von Inzucht. Er habe der Farm auch empfohlen, den Ansturm von Touristen zu begrenzen. „Sie könnten Krankheiten einschleppen, die Ranis Gesundheit bedrohen“, sagte Islam.