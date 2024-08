In der neuen Auflage des Duden stehen 3000 neue Wörter – darunter eins, das schon einmal aus dem Wörterbuch gestrichen wurde.

Alle paar Jahre veröffentlicht der Duden-Verlag eine neue Auflage seines Rechtschreibwörterbuchs – und damit auch eine ganze Reihe an Wörtern, die neu in dem gelben Wälzer sind. Dessen 29. Auflage hat der Verlag am Montag vorgestellt. Die Liste der neuen Wörter liest sich wie eine Zusammenfassung dessen, was die Deutschen in den vergangenen vier Jahren so alles beschäftigt hat. Seit im Sommer 2020 die bislang letzte Auflage des Rechtschreibduden erschienen ist, haben ganz neue Begriffe im alltäglichen Sprachgebrauch Einzug gehalten.

Da wäre zum Beispiel die Coronapandemie – eins der 3000 neuen Wörter –, während der wir uns sicher alle irgendwann mal gefragt haben, was denn nun eigentlich ein Antigenschnelltest sein soll. Diese Wortneuschöpfung aus der Pandemiezeit hat es genauso in den neuen Duden geschafft wie der oder die Coronaleugner/-in.

Aber auch andere Krisen finden sich jetzt im Wörterbuch wieder – vom Dürresommer über das Extremwetterereignis bis zum Ukrainekrieg. Dazu kommen die Gasmangellage und die Russlandsanktionen, die mit dem Krieg einhergegangen sind, oder das Flugabwehrsystem. Bei diesen ganzen Krisen und den dazugehörigen Vokabeln darf natürlich auch das Vorkrisenniveau nicht fehlen.

Nicht nur die Schlagzeilen der vergangenen vier Jahre, auch die aktuellen Ernährungsgewohnheiten spiegelt der Duden wider. Der Trend geht offensichtlich zu vegetarischem und veganem Essen – immerhin steht Fleischersatz jetzt im Duden, ebenso wie Gemüsekiste und Tahini, eine Sesampaste aus dem arabischen Raum.

So wie mit jeder neuen Duden-Auflage neue Wörter eingeführt werden, werden auch jedes Mal Wörter gestrichen. Manchmal zu Recht – wer nennt sein Smartphone heute noch UMTS-Handy? Oder geht zu Hause zum Frigidär, wenn er Hunger verspürt? Vom Rationalisator, einem Angestellten mit Rationalisierungsaufgaben aus DDR-Zeiten, dürfte auch schon länger niemand mehr gesprochen haben.

Manchmal gibt es aber auch den seltenen Fall, dass Wörter eine Wiederauferstehung erleben dürfen. Der Hackenporsche, ein scherzhafter Begriff für einen Einkaufstrolley, fehlte in der Auflage von 2020. Nachdem sich Menschen beim Verlag beschwert haben, darf der Hackenporsche ab jetzt wieder im Duden seine Runden drehen.