Ohne Mats Hummels hat Borussia Dortmund am Samstagabend die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht – am Tag darauf steht der Innenverteidiger dennoch im Rampenlicht. Denn angeblich haben sich der Fußballprofi (32) und seine Ehefrau Cathy Hummels (33) getrennt. Das Paar soll derzeit versuchen, eine harmonische Einigung zu finden, berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Umfeld des Fußballers. Die wichtigste Priorität: Der drei Jahre alte Ludwig soll nicht unter der Trennung leiden. Eine Bestätigung seitens des Paares gibt es noch nicht. Der damalige FC-Bayern-Nachwuchskicker Hummels hatte Ehefrau Cathy 2007 in München kennengelernt. Die Studentin war kurz zuvor zur „Miss FC Bayern“ gekürt worden. 2015 heiratete das Paar, der gemeinsame Sohn kam 2018 zur Welt. Während Hummels in München, Dortmund und dann wieder München zum Nationalspieler und Weltmeister reifte, baute sich Ehefrau Cathy ein Standbein als TV-Moderatorin, Influencerin und Buchautorin auf. Als Hummels 2019 zum zweiten Mal zu Dortmund wechselte, blieb Ehefrau Cathy in München. Die Ehe wurde fortan zur Fernbeziehung. Nach dem ersten Dortmund-Wechsel 2008 war Cathy noch mitgezogen.