Eines der farbenfrohesten Festivals des Jahres hat in Thailand zahlreiche Besucher an den Strand von Pattaya gelockt. Am Himmel über der Touristenhochburg tummelten sich in den vergangenen Tagen riesige Kraken, Wale, Pferde und Raumschiffe in allen Farben des Regenbogens. Das beliebte Flugdrachen-Festival „Pattaya Kite on the Beach“ war erstmals während der Corona-Pandemie gefeiert worden, um den lokalen Tourismus anzukurbeln. Einige Drachen seien sogar mit LED-Lichtern ausgestattet worden, so dass sie auch noch nach Sonnenuntergang in der Dunkelheit leuchteten, berichtete die Website „The Pattaya News“. Bürgermeister Poramase Ngampiches rechnete damit, dass das Drachen-Spektakel mindestens 150 Millionen Thai Baht (vier Millionen Euro) in die Stadtkassen spülen werde – vor allem durch Hotelbuchungen und Souvenir-Verkäufe.