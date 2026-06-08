Panorama Hauseinsturz: Was den Verdächtigen noch vorgeworfen wird

Nach dem Hauseinsturz in Görlitz
Gut drei Wochen nach dem Hauseinsturz in Görlitz dauern die Ermittlungen an. (Archivbild)

Die Polizei ermittelt nach dem Hauseinsturz in Görlitz auch wegen Einbruch und Diebstahl. Was haben die Verdächtigen am Tag des Unglücks gesucht?

Görlitz (dpa) - Gegen die nach einem Hauseinsturz in Görlitz festgenommenen Männer ermittelt die Polizei auch wegen anderer Delikte. Es handle sich dabei etwa um Raub, Diebstahl und Einbruch, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. «Da hat sich einiges aufsummiert.»

Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, die Rohrleitungen im Gebäude beschädigt und/oder manipuliert zu haben. Es wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung ermittelt. Zur U-Haft wäre es aufgrund der anderen Delikte auch ohne die Ereignisse um den Hauseinsturz gekommen, hieß es von der Polizei.

Bei dem Unglück in Sachsen waren am 18. Mai drei Menschen ums Leben gekommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand waren die beiden Tatverdächtigen am Nachmittag des Tages im Umfeld des Hauses unterwegs und suchten nach «stehlenswertem Gut». Sie hatten es den Angaben zufolge unter anderem auf Fahrräder, Schrott sowie Buntmetalle abgesehen. Was nach dem Betreten des Hauses passierte, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Nach dem Hauseinsturz in Görlitz
Das Haus stürzte nahezu komplett zusammen. (Archivbild)

Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Görlitzer Polizei, hatte in der MDR-Sendung «Kripo live» gesagt, bei den Verdächtigen handele es sich um einen 27 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen und einen 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden Verdächtigen am 18. Mai gesehen haben.

Nach dem Hauseinsturz in Görlitz
Das Haus stürzte nahezu komplett zusammen. (Archivbild)
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