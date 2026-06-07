Ab Mittwoch ist Sängerin Helene Fischer auf Tour, der Auftakt findet in Dresden statt. Aus dem Stadion wurden nun Bilder der Bühne gezeigt.

Dresden (dpa) - Nur noch drei Tage: Sängerin Helene Fischer hat kurz vor dem Auftakt ihrer Tour in Dresden am Mittwoch Bilder der Bühne veröffentlicht. Auf einem aktuellen Foto auf Instagram ist sie in Trainingskleidung mit Mikrofon in der Hand auf einer Art Erhöhung mit verschnörkeltem Gitter zu sehen. Dazu schrieb die Sängerin: «Wir kommen uns näher und näher», ergänzt um ein zartrosa Herz-Emoji und «#3TageNoch».

Fans zeigten ihre Vorfreude auf die Tour: «Bald geht unser Sommermärchen los» oder «OMG, kann es kaum erwarten», hieß es unter anderem in den Kommentaren zu dem Post.

Umlaufende Bühne in der Stadionmitte

Am Samstag hat die Sängerin auf Instagram außerdem Drohnenaufnahmen von der Bühne der «360° Stadion Tour 2026» veröffentlicht. Zu sehen ist ein Aufbau in der Mitte des Dresdner Rudolf-Harbig-Stadions, das eigentlich die Spielstätte des Fußballvereins Dynamo Dresden ist. Es gibt einen viereckigen Bildschirmwürfel, darunter umlaufend eine Bühne und mehrere Stege, die weit in den Zuschauerraum hineinragen.

Mit einem solchen Aufbau erfüllt Fischer sich den «Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein», wie ihre Konzertagentur zur Tourpräsentation im Herbst 2025 mitteilte.

Konzerte auch in Österreich, Schweiz und Niederlande

Fischer geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf große Open-Air-Stadion-Tournee und spielt in großen Arenen – unter anderem in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie in Wien, Zürich und Amsterdam. Sie feiert damit ihr Bühnenjubiläum: 2026 wird ihr Debütalbum «Von hier bis unendlich» 20 Jahre alt.