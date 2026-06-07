13.500 Zuschauer sahen auf der Galopprennbahn in Iffezheim das berühmte Rennen um den Großen Preis. Am Ende siegte der Favorit.

Iffezheim (dpa/lsw) - Der Favorit Alleno hat am Sonntag vor 13.500 Zuschauern den Großen Preis von Tattersalls gewonnen. Auf der Galopprennbahn in Iffezheim setzte sich der von Sibylle Vogt gerittene Alleno nach 2200 Metern gegen Derbysieger Hochkönig durch, der unter Jack Mitchell ins Rennen gegangen war. Wilko mit Bauyrzhan Murzabayev belegte in dem mit 70.000 Euro dotierten Rennen den dritten Platz.

Für Alleno war es der vierte Karriereerfolg. Trainiert wird der Sieger von Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr für das Gestüt Ittlingen. «Ich bin froh, ein solch tolles Pferd, das sich immer weiter steigert, im Stall zu haben», sagte Weiß nach dem Rennen. Sibylle Vogt ist seit diesem Jahr Stalljockey bei Weiß. Beide eilen in diesem Jahr von Sieg zu Sieg.