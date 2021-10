„Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter“, sagt man in Köln. So weit ist es glücklicherweise noch nicht. Aber es gibt jetzt erst einmal eine gute Nachricht für alle, die vor dem Dom ein Selfie machen wollen. Ein aus drei Teilen bestehendes Gerüst wurde am Donnerstag vom Nordturm des Kölner Doms entfernt. Damit ist die Westfassade des Bauwerks mit dem Hauptportal und den beiden Türmen erstmals seit zehn Jahren wieder ohne Baugerüst zu sehen. Das Gerüst wurde 2011 wegen Steinschlags installiert. Zwar werde der Dom auf Dauer nicht ohne Gerüste für die Instandhaltungsarbeiten auskommen, erklärte Kölns 19. Dombaumeister Peter Füssenich. Doch bis zum Jahr 2023 soll es nun erst einmal freie Sicht auf den Dom geben. Doch auch in den nächsten Jahrzehnten würden, die Arbeiten an dem filigranen Bauwerk auf jeden Fall weitergehen, so Füssenich weiter.