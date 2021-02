Der Traum von einer Nacht im Horrorhaus könnte bald wahr werden: Das Haus des Serienmörders Buffalo Bill aus dem Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ wird zum Hotel. Der Filmdekorateur Chris Rowan habe das Anwesen für 290.000 Dollar (242.000 Euro) gekauft und wolle es noch in diesem Jahr in eine Touristenattraktion mit Übernachtungsmöglichkeiten umbauen, sagte seine Sprecherin.

Die Übernachtungsgäste können demnach die Originalschauplätze des Films, einschließlich des berühmten Mordkellers, besichtigen. Das 216 Quadratmeter große Haus aus dem Jahr 1910 befindet sich in Perryopolis, einem Vorort von Pittsburgh. Ein Großteil der Inneneinrichtung aus dem mit fünf Oscars ausgezeichnetem Thriller aus dem Jahr 1991 steht den Angaben zufolge noch immer dort.

Der neue Besitzer, der sich auf die Ausstattung von Filmsets spezialisiert hat, plant darüber hinaus, Buffalo Bills schäbige Werkstatt nachzubauen und eine Nachbildung des Brunnens zu errichten, in dem der Serienmörder seine Opfer zurückließ. Den Brunnen gibt es in dem Haus nicht, weil die entsprechenden Filmszenen in einem Studio gedreht wurden.