Einen Leihwagen fahren, den es gar nicht gibt? Das geht zurzeit in elf deutschen Städten. Der Car-Sharing-Anbieter Cambio hofft, so durch die Corona-Krise zu kommen. In sein Buchungssystem eingestellt hat er die Fantasieautos mit viel Liebe zum Detail.

Corona macht erfinderisch: Beim bundesweit aktiven Car-Sharing-Anbieter Cambio können Kunden Fantasieautos buchen. Fahren können sie damit selbstverständlich nicht. Aber sie sollen dafür