Bei aller auch begründeten Kritik an der deutschen Panzerlieferung an Kiew – Berlin erweist sich am Ende doch als verlässlicher Nato-Alliierter.

Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als seien die 50 deutschen Flugabwehrpanzer für die Ukraine nur eine Verlegenheitslösung. Ein System aus den 70er-Jahren, das bei der Bundeswehr seit