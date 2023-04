Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ohrfeige von Will Smith ist ein Tiefpunkt der Oscar-Verleihungen. Der Schlag zeigt aber auch, dass Männer ihre Frauen noch immer als Besitz ansehen, den sie verteidigen müssen.

Eigentlich war die Ohrfeige von Will Smith nicht ein Schlag in das Gesicht des amerikanischen Komikers Chris Rock, sondern einer in das Gesicht von uns Frauen. Der Hintergrund: Bei der Oscar-Verleihung beleidigte