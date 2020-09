Sieben Medaillen brachten Zweibrücker Leichtathleten von den Pfalzmeisterschaften am Wochenende in Ludwigshafen und Neustadt mit nach Hause. Viermal schimmerte das sportliche Mitbringsel sogar golden.

Wie bei Christina Port von der VT Zweibrücken, die am Samstag in Neustadt die Weitsprung-Konkurrenz der Frauen mit 5,41 Meter gewann. Damit hatte die 39-jährige Athletin von Trainer Thomas Schultheiß einen Vorsprung von über 60 Zentimeter auf die Zweitplatzierte. Ebenfalls bei den Frauen heimste Carolin Aurich vom LAZ Zweibrücken zwei Medaillen ein. In Ludwigshafen wurde sie am Freitag in 13,34 Sekunden Zweite im 100-Meter-Finale der Frauen, über 200 Meter kam sie als Dritte in 27,92 Sekunden ins Ziel.

In der U20-Altersklasse schnappte sich Sarah Gilles (LAZ Zweibrücken) den Titel im Weitsprung: Sie kam in den Wettkampf in Neustadt, in dem Anika Beyerlein (LAZ) mit 4,71 Meter Fünfte wurde, den Titel. Zudem wurde sie denkbar knapp Zweite über 200 Meter: Zu Siegerin Paula Sofija Galijasevic vom 1. FC Kaiserslautern fehlte nur ein Wimpernschlag. Galijasevic kam nach 26,89 Sekunden ins Ziel, Gilles brauchte gerade mal vier Hundertstel mehr. Anika Beyerlein wurde hier Sechste (28,78 sec). Über 100 Meter landete Gilles auf Platz fünf (13,54), Ines Beyerlein (LAZ) schied im Vorlauf aus.

Zwei weitere Pfalzmeister-Titel heimste das LAZ im Dreisprung der Mädchen W15 und über 100 Meter der Jungen M15 ein. Den Dreisprung gewann Mareike Beyerlein mit 8,99 Meter, außer ihr traute sich sich aber auch keine andere Sportlerin an die technisch schwierige Disziplin heran. Über die 100 Meter der M15-Klasse war Thorben Henkel (LAZ) mit seinen 11,75 Sekunden nicht zu schlagen.

Weitere Ergebnisse

Pfalzmeisterschaften in Ludwigshafen und

Neustadt

Weitsprung M15: 5. Thorben Henkel (LAZ), 4,97 m – 100 Meter W15: 5. Mareike Beyerlein (LAZ) 13,85 sec – 100 Meter W14: Marie Sophie Derstroff (LAZ) im Vorlauf ausgeschieden - Weitsprung M13: 4. Ben Silas Kribelbauer (LAZ) 4,76 m - 75 Meter M13: 5. Kribelbauer (LAZ) 10,27 sec.