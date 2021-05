Eine Riesensteigerung seiner Bestweite schaffte Nachwuchs-Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken am Samstag bei einem Kaderwettkampf in Saarbrücken. Das große Talent aus der Werfergruppe von VTZ-Trainer Jörg Zimmermann schleuderte als Sieger der Altersklasse M15 den Hammer auf ganz starke 62,79 Meter. Damit übertraf Port seine Bestweite aus dem Vorjahr um mehr als zehn Meter. Mit dieser Leistung liegt der VTZ-Hammerwerfer im Jahr 2021 in seiner Altersklasse in Deutschland an der Spitze. Für den knapp einen Monat älteren Luis Koch von der MTG Mannheim auf Platz zwei stehen nur 52,49 Meter zu Buche. Und auch im gesamten Jahr 2020 hatte mit Elias Schalamon (63,05 m) in dieser Altersklasse nur ein Athlet weiter geworfen als Timo Port bei seinem Saisoneinstand in Saarbrücken. „Mit dieser sensationellen Weite hat Timo – auch nach seinen starken Trainingsleistungen – alle Erwartungen noch mal weit übertroffen“, lobte Jörg Zimmermann seinen Athleten.