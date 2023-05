Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Schwierige Wochen liegen hinter den Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken. Verletzungs- und krankheitsbedingt. Was zuletzt sogar zu einer Spielabsage führte, weil Gegner Marpingen nicht bereit war, die Partie zu verlegen. Diese Woche sind einige Spielerinnen in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Zurück auf Anfang, heißt also die Devise.

Gegner beim Re-Start ist am Sonntag die VTV Mundenheim (16 Uhr, Westpfalzhalle). Krankheit auskuriert, Verletzung weitgehend überstanden, Abiturstress hinter sich gelassen: SV-Trainer Rüdiger