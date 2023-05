Zur Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (Anwurf: 18 Uhr) bei den HF Köllertal empfiehlt sich für die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken ein Videoabend. Anschauen sollten sie sich dabei das Hinspiel: Im Dezember hatten sie 29:26 (16:12) gewonnen.

Es war der bisher letzte Sieg in dieser Saison. „Wir haben absolut nichts zu verlieren“, verdeutlicht SV-Trainer Rüdiger Lydorf, dass seine Mannschaft unbeschwert in diese Partie gehen kann. Wie im Hinspiel muss es den Zweibrückerinnen gelingen, die groß gewachsene Yulia Kucherova nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und Tempogegenstöße zu initiieren. SV-Torhüterin Annalena Zahm schaut sich sicher gerne auch noch mal das Video vom letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Köllertal an. 2021 war das. Zweibrücken gewann, auch dank ihrer starken Torhüterleistung, mit 27:18.

Köllertal kämpft als Tabellenzwölfter aktuell noch gegen den Abstieg und hat sich vier Spieltage vor Rundenende von Trainer Markus König getrennt. Die erfahrene Flügelflitzerin Admira Zvekic ist bei Köllertal nach überstandenem Kreuzbandriss wieder mit von der Partie.