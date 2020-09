Am längsten hat das gedauert, was noch vor Beginn mit der Tagesordnung und dem Bewilligen einiger Zuschüsse am Dienstagabend im städtischen Sportausschuss über die Bühne ging: Sportamtsmitarbeiter Jürgen Uhland wurde vom Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV) mit der Bronzenen Ehrennadel geehrt.

„Ich wusste von nichts“, meinte der 59-jährige Uhland überrascht, der die Sitzung wie immer vorbereitet hatte. Als die zuständige Beigeordnete Christina Rauch loslegte, fragte er sich, wer denn bitteschön geehrt wird und wieso er das im Vorfeld nicht wusste. Dann aber stand Ausschussmitglied Thomas Bauer von der TSG Mittelbach-Hengstbach plötzlich auf und ehrte in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisjugendausschusses für den SWFV Uhland für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit.

Danach gingen die restlichen Punkte der Tagesordnung schnell und jeweils einstimmig über die Bühne. Der Skiclub 1965 Zweibrücken erhält für das Sanieren des Bodens der vereinseigenen Skihütte am Fuß des „Monte Kubota“ in der Tschifflicker Dell 1240 Euro. Das LAZ Zweibrücken bekommt 1720 Euro als Zuschuss für die Teilnahme an diversen deutschen Meisterschaften im Jahr 2019, von den Jugendlichen bis zu den Aktiven.

Für das Erhalten vereinseigener Sportanlagen machte der Sportausschuss folgende Beträge frei: 1. SC Zweibrücken, Eishockey-Oldies Zweibrücken, Hockeyclub Flyers Zweibrücken, PSG Südwestpfalz und VRG Voltigieren je 1200 Euro; TC 1987 Zweibrücken 1559 Euro, TC Royal Zweibrücken 1584 Euro, VT Zweibrücken 2014 Euro, Skate’n’Fun Saar-Pfalz 3647 Euro und der EHC Zweibrücken 5500 Euro.

Für den SVN Zweibrücken schlug der Ausschuss dem Stadtrat vor, der Beitrag der Bandenwerbung, der an die Stadt abzuführen ist, von 1000 im Jahr 2013 auf 500 Euro zu verringern (nach dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren).