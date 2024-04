Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Schwimmer Michael Raje steht ab Donnerstag in Berlin ein wichtiger Termin an: die Qualifikationswettkämpfe für die Junioren-Europameisterschaften vom 2. bis 7. Juli in Litauen. Da will der 18-Jährige unbedingt wieder hin.

Der Schüler der zwölften Klasse des Helmholtz-Gymnasiums (Leistungsfächer Erdkunde, Englisch, Geschichte) nahm bereits einmal an einer Junioren-EM teil. Im litauischen Vilnius sollen