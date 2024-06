Das wird aufregend und spannend: Erstmals treten die kleinen Fechter der VTZ bei deutschen Meisterschaften auf die Planche.

Die eine, Mia-Eve Paul, nahm 2019 zum ersten Mal am Mittwoch-Schnuppertraining der Fechter der VT Zweibrücken teil; der andere, Johann Knauft, schaute 2022 erstmals vorbei. Am Wochenende gibt’s für die beiden VTZ-Nachwuchskämpfer ein neues Debüt: Erstmals treten sie in der U13-Altersklasse bei deutschen Meisterschaften an.

Mia-Eve Paul und Johann Knauft sind damit bereits die siebten und achten VTZ-Teilnehmer in diesem Jahr, die sich bei deutschen Meisterschaften mit den besten Jugendlichen des Landes duellieren können. Für Paul und Knauft ist die Teilnahme bereits ein Erfolg und Belohnung für Trainingsarbeit und gute Leistungen bei den Ranglistenturnieren für die Qualifikation. Es geht für die beiden also nicht in erster Linie bereits um Podestplätze, sagt VTZ-Trainer Volker Petri.

In der Arena Kreis Düren, einer großen Veranstaltungshalle, kämpfen parallel je 70 weibliche und männliche Florett-Teilnehmer in zehn Sieber-Vorrunden (Modus „Jeder gegen jeden“) um den Aufstieg in die Zwischenrunde. Dort werden in neun Runden die Teilnehmer für die 40er-Direktausscheidung ermittelt.