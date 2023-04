Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unser Hündche, es Romi, war frieher in Rumänie, wo’s herkommt, e Stadtstreuner. Vielleicht is des de Grund, wesweje des Dierche so gere in de Wald laafd. Alla, mir losse’m sei Wille, weil