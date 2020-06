Mit reichlich Verspätung – geschuldet den Auswirkungen der Corona-Krise – startet sie nun doch noch vor den Sommerferien: die Sportabzeichen-Saison in Zweibrücken. Peter Ehrmanntraut, Kreisbeauftragter für das Sportabzeichen, freut sich, dass am Mittwoch im Westpfalzstadion endlich der Startschuss fällt.

Der erste Mittwochtreff im Stadion hätte eigentlich schon am 29. April über die Bühne gehen sollen – keine Chance in Corona-Zeiten. Erst vergangene Woche konnte Ehrmanntraut überhaupt mal seine Mitprüfer zusammenrufen, um sie auf die neue Saison einzustellen. „Natürlich halten wir bei den Mittwochtreffs die Abstandsregeln ein und sorgen auch für die Desinfizierung der benötigten Sportgeräte“, erklärt Ehrmanntraut. Sieben Mittwochtreffs zur angestammten Zeit von 17 bis 18.30 Uhr soll es bis mitten in den Sommerferien, am 29. Juli, noch geben. Dann ist drei Wochen Pause. „Und nach den Ferien bieten wir vom 29. August bis 30. September noch mal sieben Termine an“, sagt Ehrmanntraut.

Nur Schwimmen geht immer noch nicht

Dazu soll es noch zwei Radfahrtage geben: am Sonntag, 5. Juli, und am Sonntag, 20. September. Treffpunkt für willige Radler, die ihre Ausdauer unter Beweis stellen wollen, ist dabei jeweils um 9 Uhr das ehemalige Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach. „Und am Sonntag, 22. August, veranstalten wir den Walking Day“, erläutert Ehrmanntraut, „Treffpunkt ist hier dann um 14 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche.“ An Schwimmtage ist laut dem Kreisbeauftragten derzeit allerdings noch nicht zu denken, weil die beiden Zweibrücker Schwimmbäder, das Badeparadies und das Freibad, noch nicht wieder geöffnet haben.

„Wir kommen den Leuten bei Terminen entgegen“, sagt Ehrmanntraut zu möglichen Sportabzeichen-Anfragen von Vereinen oder Einzelpersonen. Wer weitere Informationen braucht, kann sich daher auch direkt mit ihm unter Telefon 06332/13773 in Verbindung setzen.