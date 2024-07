Eine tolle Ausbeute: Der 16-Jährige hat jede Menge Medaillen von der Junioren-EM der Rettungsschwimmer im Gepäck.

Leo Ilias Baumann von den Wassersportfreunden Zweibrücken ist Europameister im Rettungsschwimmen. Der 16-jährige Zweibrücker gewann den Titel im 200 Meter Hindernisschwimmen.

Vom 29. Juni und noch bis zum 5. Juli finden in Riesa und am Geiseltalsee in Mücheln die Junioren-Europameisterschaften der Rettungsschwimmer statt. Als aktiver Sportler im Rettungsschwimmen und Mitglied des Bundeskaders der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde Baumann für diesen Wettkampf nominiert.

Mit deutscher Staffel zweimal auf dem Podium

In den Poolwettkämpfen in Riesa konnte der Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums, wo er nach den Sommerferien mit den Leistungsfächern Sport und Englisch in Richtung Abitur steuert, bereits starke Ergebnisse erzielen. Im 200 Meter Hindernisschwimmen wurde er mit einer Zeit von 1:58,08 Minute Junioren-Europameister und stellte dabei einen neuen deutschen Rekord bei den Junioren auf. Zudem heimste der 2,02 Meter große Baumann noch weitere Medaillen ein: In der Disziplin 50 Meter Retten einer Puppe wurde er in 30:02 Sekunden ebenso Zweiter wie auf der Strecke 100 Meter kombiniertes Retten in 1:04,71 Minute.

Und in den Staffelwettbewerben konnte der Schwimmer des Jahrgangs 2008 mit dem Nationalteam noch zwei weitere Medaillen einheimsen. So erreichte die deutsche Mannschaft in der 4x25 Meter Puppenstaffel noch mal Platz zwei und stand nach der 4x50 Meter Hindernis-Staffel als Dritter auf dem Podium.