Die Idee ist: Immer fünf Schüler teilen sich die Strecke über rund 21 Kilometer untereinander auf. Ein HFG-Team machte das besonders gut.

Beim Mainzer Gutenberg-Halbmarathon am Sonntag war das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) wieder zahlreich vertreten. Unter den rund 2000 teilnehmenden Schülern waren auch 35 HFG-Läuferinnen und -Läufer, die in sieben Staffeln antraten. Bei den Schülerstaffeln teilen sich immer fünf Schüler die rund 21 Kilometer lange Strecke. „Unsere Staffeln haben alle durchweg gute Zeiten erreicht“, sagte Lehrerin Brigitte Weyand, die die Staffeln zusammen mit Schulleiter Jörg Neurohr, den Kollegen Silke Weingart und Marcel Brauer (dessen Leistungskurs auch komplett mitlief) sowie vielen Eltern vor Ort betreute. Eine HFG-Staffel schoss den Vogel ab: Die gemischte Staffel der Altersklasse 62 bis 74 (das Alter der Läufer wird zusammengerechnet) setzte sich gegen 29 Staffeln in 1:29,42 Stunde durch. „Eine richtig gute Zeit, wie uns der Veranstalter versichert hat“, sagt Weyand dazu. In der Siegerstaffel liefen Ole Schlimmer, Lasse Hewer, Helena Geörg, Lena Gottert und Amin Ghersella mit.