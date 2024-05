Die Vorfreude war groß, und am Ende durften die Helmholtz-Kicker in Mainz sogar einen Platz auf dem Treppchen bejubeln.

Die jungen Fußballer des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) haben beim Regionalfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ den dritten Platz belegt. Das „kleine Finale“ gewannen die HHG-Kicker mit 4:3 gegen das Gymnasium Theresianum Mainz.

Die Vorfreude der HHG-Nachwuchsfußballer der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2012 und jünger) aufs Regionalfinale war seit Mitte April und dem 10:0-Kantersieg gegen das Trifels-Gymnasium Annweiler im heimischen Westpfalzstadion stetig gestiegen. Das Viererturnier am Mittwoch in Mainz war nun stark besetzt, neben den beiden Eliteschulen des Sports – das Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern und die IGS Mainz-Bretzenheim – hatte sich auch das Gymnasium Theresianum aus Mainz für die Endrunde qualifiziert. Die Sieger der ersten beiden Partien spielten dann das Finale.

Lautrer Jungs im Halbfinale zu stark

Nach der Auslosung stand fest, dass es die Zweibrücker Mannschaft des betreuenden Lehrers Mirko Welzel im ersten Spiel mit einem schweren Gegner zu tun bekommen würde, nämlich dem Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium. Nach ausgeglichenem Beginn konnten sich die Helmholtz-Kicker durch Samuel Held gefährlich in Szene setzen. Vor der Halbzeit gelang dem Lautrer Nachwuchs jedoch die vermeidbare Führung. In der zweiten Hälfte waren die HHG-Jungs dann dem Tempo des Gegners nicht mehr gewachsen, so dass das Heinrich-Heine-Gymnasium verdient, wenngleich etwas hoch, mit 5:0 gewann.

Im „kleinen Finale“ um Platz drei war das Mainzer Gymnasium Theresianum der HHG-Gegner, das sich im zweiten Spiel im Neunmeterschießen denkbar knapp gegen die favorisierte IGS Bretzenheim geschlagen geben musste. Die Zweibrücker erwischten einen Start nach Maß, spielten völlig befreit auf, trugen ihre Angriffe mit viel Dynamik vor und gingen durch Samuel Held sowie Leonard Keller schnell mit 2:0 in Führung.

Held wird zum Held mit 4:3-Siegtreffer

Kurz vor der Halbzeit gelang Mainz der Anschlusstreber, den Samuel Held nach der Halbzeitpause zum 3:1 wettmachen konnte. Danach schwanden auf Zweibrücker Seite etwas die Kräfte, Mainz konnte innerhalb weniger Minuten zum 3:3 ausgleichen. Angetrieben von Niels Brettar gelang aber wieder die umjubelte 4:3-Führung durch Held, die die HHG-Truppe clever über die Zeit rettete und somit Platz drei belegte. Gesamtsieger wurde die IGS Mainz-Bretzenheim.