Erstmals nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause finden in diesem Jahr wieder Wettkämpfe des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Am Mittwoch und Donnerstag war das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) mit je drei Mannschaften beim Regionalentscheid der Leichtathleten in Bad Bergzabern am Start.

Für den Landesentscheid qualifizierte sich diesmal keine der HFG-Mannschaften, nur die jeweils Erstplatzierten der einzelnen Altersklassen und der punktbeste Zweite kommen weiter. Laut Lehrer Michael Dorda, der die Mannschaften am Donnerstag zusammen mit seinen Kollegen Christoph Haberer, Martine Buder und Referendar Lukas Gockel betreute – am Mittwoch waren noch Schulleiter Jörg Neurohr und Renate Felten im Einsatz –, wurden aber viele gute Einzelleistungen erzielt. Vom LAZ Zweibrücken half Ulrike Beyerlein als Betreuerin.

Am Mittwoch landeten die Mädchen in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 09 und jünger) auf dem dritten Platz unter elf teilnehmenden Schulen. Dabei ragten besonders Emma Bischoff mit 4,22 Meter im Weitsprung und Helena Geörg über 800 Meter in 2:54 Minuten heraus.

Marlon Wolf steigert Hochsprungleistung enorm

Rang drei unter fünf Schulen schnappten sich auch die HFG-Jungen in der Wettkampfklasse II (2005/06). Hier lief Paul Graf 11,9 Sekunden über 100 Meter, Nico Eudenbach überquerte nach 800 Metern in 2:17 Minuten die Ziellinie. Die Mädchen der Wettkampfklasse II belegten Rang vier. Hier trugen Gulietta Buchmann 2:41 Minuten über 800 Meter, Mareike Beyerlein 13,15 Sekunden über 100 Meter und Lina Meister 10,29 Meter im Kugelstoßen zum Gesamtergebnis bei.

Die drei HFG-Mannschaften am Donnerstag waren laut Michael Dorda alle ersatzgeschwächt. Am besten schnitten die WK III-Mädchen (2007/08) und die WK III-Jungen als jeweils Siebte ab. Ciara Hüther kam hier im Weitsprung auf 4,11 Meter, Diana Lizenberg über 75 Meter auf 10,4 Sekunden und Marie Rohr über 800 Meter auf 2:50 Minuten. Bei den Jungen steigerte Marlon Wolf seine Bestleistung um Hochsprung von 1,40 Meter auf starke 1,60 Meter. Noah Arnold kam im Ballwurf auf 53,5 Meter, während Nick Giesler im 75-Meter-Sprint in 9,7 Sekunden und über 800 Meter in 2:28 Minuten ins Ziel lief. Die HFG-Jungen der WK IV landeten auf Platz zehn. Hier lief Noah Kiefer die 50 Meter in 7,1 Sekunden, Jaron Kalschs Ball landete bei 45,5 Metern.