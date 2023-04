Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kann es nach dem 0:6-Debakel der Nationalmannschaft am Dienstag in der Nations League gegen Spanien im kommenden Sommer doch noch eine erfolgreiche Europameisterschaft für die Deutschen werden? Was muss passieren, damit das so kommt? Die RHEINPFALZ hat sich bei den Fußballverantwortlichen in der Region mal umgehört, was sie darüber denken und wo sie derzeit die größten Baustellen sehen.

„Es liegt nicht am Trainer. Es ist eine Sache der allgemeinen Grundeinstellung. Das zieht sich durchs ganze Spiel“, sagt Nikolaus Sefrin, Co-Trainer des SV Palatia Contwig. Er