Wer seine müden Knochen auf Touren bringen will, hat bei den Übungen fürs Deutsche Sportabzeichen jetzt noch mal Gelegenheit dazu.

Die Sommerferien sind am Montag zu Ende. Damit beginnt der Rest der Saison für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Am Mittwoch findet wieder der erste Treff für Interessierte im Westpfalzstadion statt. Wie Peter Ehrmantraut, Kreisbeauftragter für das Sportabzeichen in Zweibrücken, mitteilt, finden inklusive Mittwoch, 28. August, noch fünf Mittwochtreffs im Stadion statt. Treffpunkt für die, die leichtathletische Disziplinen ausüben wollen, ist dabei jeweils von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Prüfer sind laut Ehrmantraut immer vor Ort.

Neben den Mittwochtreffs stehen nach den Ferien auch noch zwei weitere Sonderaktionen an: einmal der zweite Radfahrtag der Saison am Sonntag, 1. September, und der zweite Schwimmtag, am Mittwoch, 4. September. Beim Radfahrtag (Treffpunkt 9 Uhr am früheren Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach können Sprinter- und Ausdauerleistungen abgelegt werden. Der Schwimmtag steigt im Badeparadies von 10 bis 17 Uhr, bei freiem Eintritt. Weitere Informationen auch direkt bei Peter Ehrmantraut unter Telefon 06332 13773.