Da wurden es immer weniger: Nach der Absage der drei Begegnungen SG Bruchweiler - TV/SC Hauenstein II, FC Rodalben - TSC Zweibrücken II und TuS Erfweiler - Spvgg Waldfischbach-Burgalben im Achtelfinale des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken am Dienstag wegen akuter Corona-Fälle oder Verdachtsfälle, sind am Mittwoch zwei weitere Partien der für den gleichen Abend um 19 Uhr vorgesehenen Partien ebenfalls abgesetzt worden. Laut Kreispokal-Spielleiter Alexander Beuerle kamen noch die Spiele SC Weselberg II - TuS Winzeln und SC Stambach - SC Busenberg hinzu. Auch hier ist Corona der Absagegrund: Die Winzler mussten passen, weil sie am vergangenen Wochenende in der B-Klasse Ost, Gruppe B, gegen den TuS Leimen gespielt hatten, wo es einen positiven Corona-Fall gibt. Der SC Busenberg war zuletzt in der B-Klasse, Gruppe A gegen den TuS Erfweiler im Einsatz, wo es ebenfalls einen Verdachtsfall gibt.

Laut Alexander Beuerle gibt es noch keine Nachholtermine. „Das Viertelfinale soll regulär am 24./25. November über die Bühne gehen. Eine Möglichkeit zum Nachholen wäre daher vielleicht der 3./4. November“, sagte Beuerle.