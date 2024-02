Am letzten Spieltag der Prellball-Bundesliga Süd am Samstag in Zeilhard starten wieder vier Teams des TV Rieschweiler. Die erste Frauenmannschaft und die Herren 1 des TVR wollen sich für die DM-Endrunde qualifizieren.

Die nach diesem Spieltag ersten vier Teams in den Tabellen qualifizieren sich jeweils für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft im westfälischen Meinerzhagen am 23./24. März. Da in der Saison 2024/25 die drei Bundesligen Nord, Mitte und Süd zudem auf zwei (Nord, Süd) reduziert werden, geht es zusätzlich darum, Platz eins oder zwei in der Abschlusstabelle zu belegen. Denn nur die ersten beiden Teams sind direkt dafür qualifiziert.

Die Frauen 1 und die Herren 1 des TV Rieschweiler starten als Tabellenzweite aus einer guten Ausgangslage in den Spieltag. Die Herren-Erste darf sich in sieben Spielen aber höchstens gegen den amtierenden deutschen Meister aus Ludwigshafen eine Niederlage leisten. Die TVR-Frauen haben dagegen schon vier Punkte Vorsprung auf den Dritten TV Edingen. Die Herren-Zweite will endlich ihr erstes Spiel gewinnen und sich achtbar aus der Liga verabschieden.