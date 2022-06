Weil Leitplanken erneuert werden, stehen am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Juni, Bauarbeiten an der Landstraße L120 zwischen Homburg und Käshofen an. Gearbeitet wird an beiden Tagen im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) richtet eine ampelgeregelte Baustelle ein, an der der Verkehr auf einer Straßenhälfte vorbeigeführt wird. Weil die Baustelle schmal ist, bleibt die Straße zwischen Käshofen und Homburg am Mittwoch und Donnerstag für Lastwagen über 7,5 Tonnen sowie für Fahrzeuge gesperrt, die breiter als 2,20 Meter sind. Der LfS rechnet mit geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, rät den Verkehrsteilnehmern aber, sicherheitshalber etwas mehr Fahrzeit einzuplanen.